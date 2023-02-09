晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》與湖人主帥是舊識 太空人三壘手將擔任NBA名人賽教練

2023/02/09 16:52

柏格曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕43歲的紅雀傳奇普侯斯（Albert Pujols）去年球季高掛球鞋結束職棒生涯，放下手中球棒現在將改拾起籃球，參加本月18日舉行的NBA名人賽，而太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman）將成為助理教練。

柏格曼加入的教練團由亞德托昆波（Antetokounmpo）三兄弟領銜，冬季奧運滑雪金牌得主沃恩（Lindsey Vonn）也是教練團一員；參賽的選手除普侯斯外，還有NFL西雅圖海鷹明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf）、拉丁歌手Nicky Jam以及饒舌歌手21 Savage等人。

柏格曼因為仍是大聯盟現役選手無法參賽，他受訪笑稱，自己到時候的工作應該就是幫球員遞水而已，也提到從來沒有想過能當普侯斯的教練，「我不知道到時候在場上會發生什麼事，但我肯定會問他一些有關棒球的事。」

雖然因為身高關係後來成為職業棒球選手，不過柏格曼稱籃球在他心中一直有個特別的位置，事實上，他的雙親還曾是NBA發展聯盟球隊Albuquerque Thunderbirds的老闆，現任湖人總教練漢姆（Darvin Ham）曾擔任該隊主帥，也成為柏格曼生命中很重要的導師，「他就像我的大哥一樣，無論他到哪裡我都會一直支持他，他對我的職業生涯帶來很重要的影響。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。