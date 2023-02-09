MLB》與湖人主帥是舊識 太空人三壘手將擔任NBA名人賽教練

柏格曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕43歲的紅雀傳奇普侯斯（Albert Pujols）去年球季高掛球鞋結束職棒生涯，放下手中球棒現在將改拾起籃球，參加本月18日舉行的NBA名人賽，而太空人三壘手柏格曼（Alex Bregman）將成為助理教練。

柏格曼加入的教練團由亞德托昆波（Antetokounmpo）三兄弟領銜，冬季奧運滑雪金牌得主沃恩（Lindsey Vonn）也是教練團一員；參賽的選手除普侯斯外，還有NFL西雅圖海鷹明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf）、拉丁歌手Nicky Jam以及饒舌歌手21 Savage等人。

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柏格曼因為仍是大聯盟現役選手無法參賽，他受訪笑稱，自己到時候的工作應該就是幫球員遞水而已，也提到從來沒有想過能當普侯斯的教練，「我不知道到時候在場上會發生什麼事，但我肯定會問他一些有關棒球的事。」

雖然因為身高關係後來成為職業棒球選手，不過柏格曼稱籃球在他心中一直有個特別的位置，事實上，他的雙親還曾是NBA發展聯盟球隊Albuquerque Thunderbirds的老闆，現任湖人總教練漢姆（Darvin Ham）曾擔任該隊主帥，也成為柏格曼生命中很重要的導師，「他就像我的大哥一樣，無論他到哪裡我都會一直支持他，他對我的職業生涯帶來很重要的影響。」

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