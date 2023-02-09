中職》「簽朗希的球當伴手禮」 陳冠宇準備好了！

陳冠宇。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕結束今天經典賽台灣隊集訓行程，樂天桃猿左投陳冠宇和外野手成晉明天將與母隊會合飛往石垣島，備戰後天對羅德的行亞洲門戶交流賽，陳冠宇笑說，「我要去簽（佐佐木）朗希的球當伴手禮。」

陳冠宇投過多次亞洲門戶交流賽，不過都是代表羅德出賽，今年首次披上樂天桃猿戰袍「反主為客」，他表示，很多前隊友都和他相約在石垣島吃飯，即將見到他們很開心，畢竟以往有很多情分在。

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後天首戰羅德，陳冠宇預計登板先發，他強調，畢竟自己仍是國家隊一分子，還是要確保身體不能受傷，好好調整，所以首戰是「先投」，預計丟20球，按照許銘傑教練的指示，隔天再進牛棚練投近30球，藉此保持身體強度。

過去陳冠宇和佐佐木朗希在羅德是隊友，如今即將相見歡，聽聞今天佐佐木朗希Live BP飆速160公里，陳冠宇大吃一驚，「我昨天Live BP感覺還不錯，但最快才141公里耶，和他差了10幾公里。」

由於要適應經典賽比賽用球，陳冠宇透露，現在每天都握著經典賽用球，由於球較大顆也較滑，投起來有點吃力，也不好控制，但不能當作投不好的藉口，還要慢慢適應，不過整體來說，經典賽的球比較穩定，不會有大小顆、縫線粗線不一的狀況。

成晉。（記者羅志朋攝）

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