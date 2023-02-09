NBA》厄文、杜蘭特同時加盟籃網拚冠 同年被交易史上頭一遭

杜蘭特（左）和厄文。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕籃網在交易大限前拋出交易震撼彈，將當家雙星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）接連交易出去，成為NBA史上第一支同時網羅後又同年交易陣中兩名全明星球員的球隊。

籃網在2019年季後一舉找來杜蘭特和厄文，決心組大團加入爭冠行列，更在2020-2021賽季年交易來哈登（James Harden），組成恐怖的三巨頭，陣容可說是星光熠熠，球星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、D.喬丹（DeAndre Jordan）和葛瑞芬（Blake Griffin）搶搭奪冠列車，豪華六星陣容聲勢浩大。籃網近3年雖然都有闖進季後賽，但2度首輪就遭到淘汰，只有2020-2021賽季挺進到第2輪，遭當年總冠軍球隊公鹿所打敗。

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而如今物是人非，哈登上季被交易至七六人，雖然換來B.西蒙斯（Ben Simmons）依舊是三巨頭的組合，但厄文和杜蘭特都有了想出走的念頭，季前雙雙拋出「賣我」震撼彈，最終落腳至獨行俠和太陽，籃網過去曾「組團」拚冠軍，卻是不堪回首的慘痛經驗，如今重蹈覆轍，令人不勝唏噓。

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