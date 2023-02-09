晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》厄文、杜蘭特同時加盟籃網拚冠 同年被交易史上頭一遭

2023/02/09 17:52

杜蘭特（左）和厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在交易大限前拋出交易震撼彈，將當家雙星杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）接連交易出去，成為NBA史上第一支同時網羅後又同年交易陣中兩名全明星球員的球隊。

籃網在2019年季後一舉找來杜蘭特和厄文，決心組大團加入爭冠行列，更在2020-2021賽季年交易來哈登（James Harden），組成恐怖的三巨頭，陣容可說是星光熠熠，球星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、D.喬丹（DeAndre Jordan）和葛瑞芬（Blake Griffin）搶搭奪冠列車，豪華六星陣容聲勢浩大。籃網近3年雖然都有闖進季後賽，但2度首輪就遭到淘汰，只有2020-2021賽季挺進到第2輪，遭當年總冠軍球隊公鹿所打敗。

而如今物是人非，哈登上季被交易至七六人，雖然換來B.西蒙斯（Ben Simmons）依舊是三巨頭的組合，但厄文和杜蘭特都有了想出走的念頭，季前雙雙拋出「賣我」震撼彈，最終落腳至獨行俠和太陽，籃網過去曾「組團」拚冠軍，卻是不堪回首的慘痛經驗，如今重蹈覆轍，令人不勝唏噓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。