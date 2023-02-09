奔跑在台61線高架段！第一屆「dodo桃園國際馬拉松」4/15開跑

第一屆「dodo桃園國際馬拉松」將於4月15日在新屋區海螺文化體驗園區開跑，桃市府體育局今舉行賽前記者會，籲跑友把握最後報名機會。（桃市府體育局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕第一屆「dodo桃園國際馬拉松」將於4月15日在新屋區海螺文化體驗園區開跑，桃市府體育局今舉行賽前記者會，籲跑友把握最後報名機會，活動現場邀請樂天女孩、桃園璞園領航猿選秀狀元張鎮衙、球隊最佳人氣王盧峻翔代言，一同歡迎跑友加入賽道，全馬總冠軍可獲得3萬元獎金，半馬總冠軍1萬5000元獎金。

體育局表示，「dodo桃園國際馬拉松」由桃市府與渡簬企業股份有限公司共同舉辦，賽事分為42.195公里全程馬拉松、21公里半程馬拉松、10公里挑戰組及5公里休閒組，適合不同族群的跑友參與，賽事同時邀請台灣腦性麻痺運動協會的跑友一起免費體驗，藉此鼓勵更多腦性麻痺者走出戶外。

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體育局表示，賽事以「台61線快速道路」高架路段為主賽道，沿途可欣賞桃園濱海的白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地等特色景點，活動會場特別選在永安海螺文化體驗園區，邀請全國跑者前來體驗桃園特有的海客文化，完賽後還能到永安漁港享受新鮮平價的在地海鮮。

另為獎勵完賽跑者，主辦單位於賽後準備在地美食海鮮粥，以及賽事聯名特仕款「超秦肉品就是嫩雞」即食雞胸肉，希望大家跑得暢快、吃個痛快，賽後還提供抽獎活動，備有多項大獎如太平洋自行車、都樂嬰兒推車、桃禧豪華露營1泊4食、dodo機能服飾經典飛行外套等。

體育局表示，開放報名時間自即日起至2月28日額滿為止，休閒組報名費用600元、挑戰組800元、半馬組1000元及全馬組1200元，詳情及報名資訊可至依貝特網站（https://bao-ming.com/eb/content/5267）查詢。

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