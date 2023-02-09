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MLB》去年信誓旦旦說會奪冠遭「打臉」道奇主帥不敢再掛保證了

2023/02/09 18:28

道奇總教練羅伯斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）去年開季前信誓旦旦表示球隊能奪冠，結果慘遭「打臉」，也讓他今年表示，不會再如此掛保證了。

羅伯斯去年開季前曾霸氣宣告球隊會贏得2022世界大賽冠軍，還叫大家將他說的話寫下來，道奇雖在例行賽勇奪111勝寫下隊史紀錄，不過在分區系列賽就遭同區勁敵教士淘汰。

羅伯斯近日出席道奇球員見面會時表示，球隊每年的目標都是無論拿下多少勝、都要在分區封王，「我可以說我是給我自己以及這支球隊最多期待與壓力的人，當你身穿道奇球衣，這就是標準，我們還是很有機會贏下分區冠軍。」

分區冠軍是道奇最低標準，那麼世界大賽呢？羅伯斯表示，自己今年不會像去年一樣保證一定能奪冠，「但我還是期待我們能贏得世界大賽，我是真的這麼認為的，也相信我們隊上所有人與球迷都跟我有相同的想法。」

這個休賽季相較東岸豪門大都會花錢如流水，常勝軍道奇顯得保守許多，除網羅馬丁尼茲（J.D. Martinez）與辛德加德（Noah Syndergaard）外，幾乎沒有其他重要操作，被認為是要重置豪華稅、在今年冬天競逐大谷翔平。

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