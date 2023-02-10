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經典賽》「日本隊大可以再選更多大聯盟好手」栗山監督的深謀遠慮

2023/02/10 07:03

日本隊監督栗山英樹（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊此次經典賽陣容都是一時之選，被認為是史上最強武士隊，日本球評點出監督栗山英樹的選材考量。

這支「史上最強武士隊」一共有五名大聯盟球星，包括天使大谷翔平、教士達比修有、小熊鈴木誠也、紅襪吉田正尚以及紅雀日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）。

《東京體育》就指出，如果是以名氣為考量的話，其實日本大可以再選進菊池雄星、筒香嘉智、田中將大、甚至是前天使日裔捕手鈴木清，但卻沒有這樣做，球評前田幸長就點出，這件事說明栗山監督絕對不是靠名字選人，「比起過去的成績，更考慮未來性及目前的狀況。」

前田幸長提到，日本隊其實還可能選進更多大聯盟球員，但這些球員的近況並不適合進入武士隊。例如菊池近年受到控球問題所苦，前田健太也剛從手術復出，千賀滉大正逢赴美第一年，筒香嘉智則必須在春訓力拚進入遊騎兵開季名單。

前田幸長更分析，栗山監督看的不是只有這屆的賽事，眼光放得相當長遠，比起實際成績，更看重選手的未來性，這可能是田中將大未能入選的關鍵，而選進25歲的努特巴爾而非39歲的鈴木清也是相同考量。

報導最後提到，這次加入日本隊的年輕選手若參加經典賽後提升自己的水準，會讓更多日職選手為了成為武士隊一員而更加努力，努特巴爾的加入也有望在未來吸引更多日裔好手效力，這或許才是栗山監督的目標。

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