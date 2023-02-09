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UBA》「最強菜鳥」陳將双坐飛機只拿8分 世新照樣12連勝到手

2023/02/09 19:11

陳將双因坐飛機只打了9分鐘，留下8分、1籃板。（UBA提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕世新大學在111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級，「最強菜鳥」陳將双因「坐飛機」提前下場，僅拿下8分，但兵強馬壯的世新仍以77：62大勝國立體大，以12連勝持續維持不敗之身。

111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最終階段今天在文化大學、健行科大兩地開打，衛冕軍政治大學、世新大學及健行科大都篤定晉級8強，剩下5張門票由輔仁大學、台灣藝大、台灣師大、文化大學、國立體大、義守大學等進行爭奪。

世新外籍生丹尼爾繳出19分、15籃板。（UBA提供）

陳將双在預賽前11場，僅1場得分未超過20分，平均每場貢獻23.3分，但此仗雖然先發上場但因坐飛機，最後只打了9分鐘，留下8分、1籃板。

世新上一階段預賽就篤定晉級8強，現階段也必須找出更多可用之兵，而少了陳將双後，世新外籍生丹尼爾在禁區逞威，繳出19分、15籃板，隊長簡赫宇進帳15分，菜鳥張俊生攻下14分，但他三分球只有9投1中。

國體大方面，陳澔翔砍進5顆三分球，攻下15分表現最佳，主控陳力生繳出13分、5籃板、4助攻及4抄截，可惜團隊籃板38個遠遠不如世新的54個，也無緣扳倒世新收下勝利，戰績6勝6敗，想要晉級8強還有待努力。

菜鳥張俊生攻下14分。（UBA提供）

世新隊長簡赫宇進帳15分。（UBA提供）

國體大主控陳力生。（UBA提供）

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