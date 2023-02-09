晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》魏少有望續留洛杉磯？ 快艇隊內看法曝光

2023/02/09 21:29

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在魏斯布魯克（Russell Westbrook）稍早被交易後，外界預期他有機會被爵士買斷後進入自由市場，其中快艇被視為是有意爭取他加盟的球隊之一，對此報導點出快艇隊內對於魏斯布魯克加盟的看法。

《Bleacher Report》記者Chris Haynes報導指出，若魏斯布魯克與爵士達成買斷協議的話，那包含快艇、公牛及熱火都對爭取他加盟感興趣。

而多位快艇相關人士也向《Clutch Points》證實，快艇隊內的球員是願意讓魏斯布魯克加盟的，一些球員認為湖人並不是最適合魏斯布魯克發揮的球隊，快艇不僅擁有更好的投籃能力，同時在雷納德（Kawhi Leonard）及P.喬治（Paul George）的帶領下，能讓他處在更好發揮的位置。

魏斯布魯克過去曾在2017-2019與P.喬治在雷霆同隊合作，當時P.喬治在2018-19賽季打出了職業最好的表現，場均達28分8.2籃板及4.1次助攻，由此可看出不需擔心他們無法在場上合作的問題。

且先前記者Marc Stein的報導也指出，快艇如果找不到適合的控球後衛進行交易，預計將買斷本季才加入的後衛沃爾（John Wall）的合約，快艇在有控衛空缺且隊內也歡迎他的情況下，魏斯布魯克或許真的有機會留在洛杉磯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。