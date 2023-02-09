NBA》魏少有望續留洛杉磯？ 快艇隊內看法曝光

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在魏斯布魯克（Russell Westbrook）稍早被交易後，外界預期他有機會被爵士買斷後進入自由市場，其中快艇被視為是有意爭取他加盟的球隊之一，對此報導點出快艇隊內對於魏斯布魯克加盟的看法。

《Bleacher Report》記者Chris Haynes報導指出，若魏斯布魯克與爵士達成買斷協議的話，那包含快艇、公牛及熱火都對爭取他加盟感興趣。

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而多位快艇相關人士也向《Clutch Points》證實，快艇隊內的球員是願意讓魏斯布魯克加盟的，一些球員認為湖人並不是最適合魏斯布魯克發揮的球隊，快艇不僅擁有更好的投籃能力，同時在雷納德（Kawhi Leonard）及P.喬治（Paul George）的帶領下，能讓他處在更好發揮的位置。

魏斯布魯克過去曾在2017-2019與P.喬治在雷霆同隊合作，當時P.喬治在2018-19賽季打出了職業最好的表現，場均達28分8.2籃板及4.1次助攻，由此可看出不需擔心他們無法在場上合作的問題。

且先前記者Marc Stein的報導也指出，快艇如果找不到適合的控球後衛進行交易，預計將買斷本季才加入的後衛沃爾（John Wall）的合約，快艇在有控衛空缺且隊內也歡迎他的情況下，魏斯布魯克或許真的有機會留在洛杉磯。

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