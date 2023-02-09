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經典賽》台灣隊小心！ 小熊右投將代表義大利出賽

2023/02/09 22:28

今年與小熊簽下小聯盟合約的32歲右投Vinny Nittoli將會代表義大利參賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽開打在即，與台灣同組的義大利陸續傳出有大聯盟好手不打的消息，不過今天傳出好消息，今年與小熊簽下小聯盟合約的32歲右投Vinny Nittoli將會代表義大利參賽。

義大利本屆經典賽被分在A組，與台灣、古巴、荷蘭和巴拿馬同組，義大利隊本屆請來名人堂成員皮耶薩（Mike Piazza）執掌兵符，徵召13位大聯盟現役球員出賽，有望成為本屆大黑馬。但近日卻傳出太空人強打曼西尼（Trey Mancini）、藍鳥終結者羅馬諾（Jordan Romano）、金鶯左投瓦士比（Nick Vespi）和大都會外野手尼莫（Brandon Nimmo），陸續表態不打。

《The Athletic》記者蒙特穆羅（Meghan Montemurro）指出，具有兩年大聯盟資歷的32歲右投Vinny Nittoli將會代表義大利參賽。Vinny Nittoli在2014年選秀會第25輪被水手選中，2021年首度在大聯盟亮相，近兩年在水手和費城人累積出賽3場，都以後援投手為主，投3局無關勝敗，防禦率為10.13。

Vinny Nittoli在小聯盟闖蕩6年，也曾經打過獨立聯盟和墨西哥聯盟，曾先後待過水手、響尾蛇、藍鳥和費城人體系，在小聯盟3A出賽72場，其中有14場先發，繳出7勝9敗、防禦率5.19的成績，累積111局飆出135K，K/9（三振率）值高達10.9。Vinny Nittoli本季獲得小熊隊的青睞，簽下小聯盟合約並附上大聯盟春訓邀請。

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