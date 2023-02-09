路跑》曾廷瑋世大運半馬達標圓夢 新跑鞋有助放鬆恢復訓練

長跑好手曾廷瑋（左2）等人在台北街頭小試身手。（亞瑟士提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕工欲善其事，必先利其器。曾廷瑋2月初在香川丸龜國際半程馬拉松跑出個人最佳成績，達到今年6月成都世大運男子半馬標準後，如今更期望在新跑鞋協助放鬆訓練下，全國運動會再接再厲拚男子3000公尺障礙3連霸。

就讀台灣師大的曾廷瑋，近年苦練有成突破瓶頸，去年底台北馬拉松半馬跑出1小時08分33秒，日前更在日本把PB提升至1小時07分52秒，如願跨越世大運1小時07分56秒門檻，也達成自己7年前設定目標，「很高興，總算趕在世大運年齡限制的26歲圓夢，算是為跑者生涯寫下紀念。畢竟這是從2016年許下的約定，嘗試這麼久終於達成，非常感動。」

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期許更上層樓的曾廷瑋，主項是3000公尺障礙、5000公尺，希望今年10月全運會完成3000公尺障礙3連霸。一週進行3至4次高強度特訓的他，中間會搭配較輕鬆課程平衡，贊助品牌ASICS發表的全新跑鞋GEL-NIMBUS 25，就是他平常慢跑、恢復跑時的最佳選擇，「相當舒適、輕盈、柔軟，不只適用於新手跑者，專業競技選手也會喜歡這種腳感，即使走路都適合。」

曾廷瑋（左2）成都世大運半馬達標圓夢。（亞瑟士提供）

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