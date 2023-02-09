跆拳道》全中錦對打登場 平鎮長腿美少女陳柔嘉3連后

陳柔嘉（左起）、莊亞儒都奪金牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，對打賽程於台中台灣體大體育館登場，桃園市平鎮國中長腿美少女陳柔嘉完成3連后，台灣、加拿大混血隊友莊亞儒也順利摘金。

身高176公分的陳柔嘉，賽前才因流感發燒到攝氏40度，但生病初癒的她克服體能狀況，國女59公斤4連勝再度奪金，不過自我要求甚高的陳柔嘉，對自己此次表現並不滿意，「流感剛好，臨場體力多少受點影響。」除了人高腿長的陳柔嘉，173公分的莊亞儒也驚豔全場，去年9月她才從道館跟著學校跆拳道一同訓練，過去從沒打進全國賽事前3名，如今卻締造驚喜連闖4關，踢下國女63公斤級首面全國賽金牌，令她開心地說：「能跟學校代表隊一起訓練，果然進步最快，感覺前腳進步很多。」

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與平鎮國中同樣拿下3金的桃園楊光國中，國女42公斤的王涵菲捲土重來，去年10月全中錦她剛從國小升上國中，只打1場就被淘汰，如今以小搏大甜蜜復仇，這位身高151公分的金牌得主自信十足說：「當時第一場就輸很難過，但我告訴自己下一次就要拿冠軍，很高興辦到了。」

莊亞儒（左起）、陳柔嘉開心封后。（大會提供）

平鎮國中長腿美少女陳柔嘉3連后。（大會提供）

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