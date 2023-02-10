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中職》古林為何對神全那一轟印象深刻？林益全夫婦找到原因

2023/02/10 07:06

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕林益全一到統一獅，就多了「鐵粉」古林睿煬，而前年10月他棒打古林的那一轟，更成為他和妻子林家嘉都很有興趣的話題。

看到林益全化身「統一神全」後，古林睿煬就說自己超開心，不但透露小時候去看過「興農神全」的比賽，還說：「小時候看他打別人全壘打，長大後他又打我全壘打，覺得這人怎麼這麼強！」

林家嘉看到古林的訪問內容後，也很好奇為何他會這麼說，還特地去查了古林的數據，「我一直在想為什麼古林被林益全打全壘打那麼有印象，因為他對富邦只被打兩支全壘打，一支是被蔣智賢，一支就是被他，而且又是在台南主場。」古林生涯至今一共只挨12發全壘打，其中一發就是前年10月5日在台南球場挨林益全的兩分砲。

林益全則表示自己加盟獅隊後，就聽過隊友在討論那一轟，「有些年輕人在打擊練習時在講，『全哥，你那支全壘打，我們印象超深刻的，你打古林那支，因為是直擊中外野，又是平的，有打到廣告看板還怎樣，因為打出去就聽到碰的一聲』，他們就說好誇張，古林的球耶，古林耶，球那麼快，還打那麼遠、中外野。」

古林挨「神全」砲轟的那一戰，獅隊以1：2不敵富邦，勝利打點就是開轟的林益全，而古林投6局就失那兩分、承擔敗投。

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