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中職》酸林益全要講道理 「全嫂」林家嘉理性看待

2023/02/10 07:07

林益全與老婆林家嘉。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於凡事都要林益全來「坦」的鄉民文化，「全嫂」林家嘉當然都有在關注，她在接受本報訪問時則表示自己會詳細看完批評的內容之後，再去跟林益全討論，「我不希望他自己去看，因為球員通常對於批判的反應會比較直接，我不希望去影響他的情緒。」

林益全過去時常在網路引發酸民批評，林家嘉坦言自己當然會不捨，「但我會詳細看內容，然後再跟他討論，像之前他們提到的慢跑，我就問他說，鄉民酸你慢、酸你懶，這是什麼原因？」之後她得知林益全是扁平足、天生跑不快，她也換個方式建議另一半，「不然你用動作強調自己很賣力去跑，讓球迷可以感受到。」

「如果是酸民針對單一場比賽打不好的批評，我就是看過就好」，林家嘉會針對球迷講得有道理的部分，去跟林益全討論，「我算是看完吸收，再去跟他講。」如果球迷有正面的鼓勵留言，她也會跟林益全分享。

林益全的「憨慢講話」，也是讓他容易遭人誤解的地方，「老婆之前會幫我看訪問內容，然後跟我說哪裡不行喔，『台語的意思是這樣，不能這樣直接去翻國語，這樣人家會誤會。』」

林家嘉則指出，林益全有時候講話太直白，就容易讓人誤解，「我印象很深，有次恰哥（彭政閔）的採訪內容講得很棒，我就截圖起來給看他，說這樣講得很得體，建議他以後這樣講。」

到了統一獅之後，兩夫妻都感受到獅迷的熱情，除了在網路上歡迎他們「益家人」，所到之處也都有獅迷的熱情加油，林家嘉就說：「其實統一球迷很多耶，不管北中南，只要路上有人遇到林益全，就會跟他說，『林益全，你加入統一了耶，我挺你，就會這樣說。』我想他以前也沒遇到這麼多反應激烈的球迷。」

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