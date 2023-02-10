中職》洪總風格似徐總 林益全談兩位傳奇教頭的小差異

林益全。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕林益全今年轉隊統一獅，是他生涯首次到全新環境發展，但儘管待過的球隊不多，生涯效力過的總教練卻超過十人，其中兩位傳奇教頭徐生明和洪一中的風格，他認為很相似，「只是洪總可能因為住家裡，少了私下可以再親近一點的機會。」

林益全從興農牛展開中職生涯，而後歷經義大犀牛、富邦悍將，今年轉披獅袍，「這是全新的環境，從興農、義大到富邦，都是同一個體系，只是換隊名而已，都在同一個環境十幾年了，就換一個新的環境，再重新挑戰自己一次，在整個心態上，現在是用比較成熟的心態去面對，看會碰出什麼樣的火花。」

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在今年和「餅總」林岳平共事之前，林益全的14年生涯已效力徐生明、劉榮華、曾智偵、大威、馮喬許、葉君璋、陳連宏、洪一中到丘昌榮等不同風格教頭，若算進張文宗、黃煚隆、馮勝賢等代理教頭，更是十隻手指都數不完。

若比較徐生明和洪一中兩位傳奇教頭，林益全認為兩人滿像的，都是場上很嚴格、場下可以開玩笑，「洪總和徐總一樣，都是場上場下分得很清楚的人。」

不過林益全以自身經驗來說，「徐總又比較好親近一點，因為那時我們都住宿舍，徐總有時會說：『晚上過來我房間，跟我聊兩句。』」這是他和兩位教頭相處到比較不一樣的地方，「洪總在場下可以開開玩笑，但他可能因為住家裡，少了這種可以私下接觸的感覺。」

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