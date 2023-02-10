高承睿WTT挑戰賽首輪勝出 16強對戰奧恰洛夫

〔中央社〕台灣「桌球教父」莊智淵在與徒弟高承睿在WTT安曼挑戰賽男雙搭檔前，先在男單分頭出擊，都面臨5局大戰，但結局不同，莊智淵落敗，高承睿則以3比2勝出，16強將對戰德國名將奧恰洛夫。

在美國職籃NBA洛杉磯湖人隊前鋒詹姆斯（LeBron James）成為NBA史上得分最多的球員後，世界桌球職業大聯盟（WTT）9日在官網發文探討，誰是總得分最多的男子桌球員。

請繼續往下閱讀...

經WTT整理相關數據，自2001年單局21分改制成11分以來，總得分、總獲勝局數、勝場數排行榜中，41歲的莊智淵在前2項名列前茅，各為4萬697分、2536局。

莊智淵本週參加在約旦安曼舉行的WTT挑戰賽，若能5連勝奪得男單冠軍，勝場數將追上中國名將馬龍（565場），3項數據將同時攻占排頭。

莊智淵目前世界排名第17，男單首輪出戰排名第55的西班牙選手羅貝斯（Alvaro Robles），生涯3度交手，都以直落四過關，但第4度碰頭，打起來卻不輕鬆。

莊智淵開賽歷經1比3落後，連得4分反超，在10比8領先時，儘管錯過1個局點，仍成功守住，以11比9拿下首局。

莊智淵第2、3局各以5比11、6比11讓出後，第4局展開反攻，開局取得2比0領先，並在中遠台拉鋸戰占上風，以11比6扳平戰局。

莊智淵決勝局從6比2領先到被追上，儘管隨後連得2分、以8比6再度超前，但關鍵時刻連丟5分，最終以8比11落敗，儘管男單無緣晉級，但莊智淵後續將攜手徒弟高承睿在男雙賽事出擊。

男單部分，除了莊智淵外，還有從資格賽突圍的高承睿，首輪對手為匈牙利選手馬約羅斯（Bence Majoros），高承睿前2局以11比9、11比7拿下，搶先聽牌，隨後卻連丟2局。

戰線延長至第5局，高承睿儘管一度以1比3落後，但隨後回穩，拉出4比0攻勢反超，並穩住陣腳，以11比7有驚無險收下勝利，16強將與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）交手。

女單方面，台灣選手鄭怡靜稍早已率先晉級16強，而陳思羽接下來將在首輪登場，將出戰盧森堡選手倪夏蓮。（編輯：楊昭彥）1120210

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法