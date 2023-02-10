NBA》湖人積極交易 又用中鋒T.布萊恩換金塊後衛里德

T.布萊恩。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA季中交易截止日即將結束，湖人大動作送走燙手山芋的魏斯布魯克（Russell Westbrook）後毫不手軟，又用替補中鋒T.布萊恩（Thomas Bryant）換來金塊後衛里德（Davon Reed）以及3個次輪選秀權，持續調整重組陣容，以帶動西岸豪門的競爭力。

據美媒《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，湖人把年僅25歲、正值職業生涯迄今最佳賽季的T.布萊恩送去金塊，換到曾來台短暫效力PLG桃園璞猿領航猿的里德（Davon Reed），外加2025、2026、2029年的未來3個第2輪選秀權，主要目的讓范德比爾特（Jarred Vanderbilt）增加更多替補時間，同時磨練鋒線加布瑞爾（Wenyen Gabriel）。

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T.布萊恩本季場均出賽21分鐘，貢獻12.1分、6.8籃板，表現出色，尤其先前「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣期間，更扛下湖人禁區重任，轉戰金塊可望分擔當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）的壓力。先前湖人才達成三方交易，把魏少送到爵士；並把D.羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）帶到洛城。

里德（左）。（資料照，法新社）

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