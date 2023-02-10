NBA》勇士送走榜眼中鋒威斯曼 找回奪冠功臣小裴頓

威斯曼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，勇士隊在今天的交易大限之前，和活塞、老鷹做出三方交易，送走21歲榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman），勇士接著又和拓荒者達成交易，換活上季奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）。

勇士今和活塞、老鷹達成一筆三方交易，勇士把威斯曼送至活塞，並從老鷹獲得5個二輪選秀籤，還從活塞隊手中拿到前鋒諾克斯（Kevin Knox）；老鷹則從活塞拿到貝伊（Saddiq Bey）。

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勇士再和拓荒者交易，把5個二輪選秀籤和諾克斯送至波特蘭，換回小裴頓。《ESPN》指出，勇士透過今天的交易，今年可省下約700萬美元的豪華稅，2023-2024年賽季將省下約300萬美元。

小裴頓。（資料照，法新社）

身為2020年選秀榜眼的威斯曼，受到傷勢影響，他在勇士隊生涯從未打滿一個完整賽季。威斯曼本季出賽21場，平均上場時間12.5分鐘，場均6.5分、3.5顆籃板，他也掉出勇士隊輪替陣容，他在去年11月被降至發展聯盟，又因腳踝傷勢缺席15場比賽。

根據《ESPN Stats & Info》指出，威斯曼只為勇士打了60場比賽，這是NBA史上前二順位的球員中，出賽數第四少。只有佛爾茲（Markelle Fultz）、埃利森（Pervis Ellison）、班尼特（Anthony Bennett）比他還少。

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