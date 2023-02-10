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NBA》快艇發動三筆交易獲中鋒普朗利等3人 沃爾遭送至火箭

2023/02/10 08:25

沃爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，快艇今天發動3筆交易案，先後把「牆哥」沃爾（John Wall）、白人射手肯納德（Luke Kennard）、傑克森（Reggie Jackson）送走，換得中鋒普朗利（Mason Plumlee）、以及高登（Eric Gordon）、海蘭德（Bones Hyland）。

快艇先是和金塊交易，以2024年、2025年的二輪選秀籤，換得二年級生控衛海蘭德。接著快艇和火箭、灰熊達成三方交易，快艇從火箭隊拿到34歲老將高登，並把肯納德送至灰熊、沃爾送至火箭；而灰熊則送出3支二輪選秀籤，並把D.格林（Danny Green）送去火箭；快艇再和黃蜂做交易，送出傑克森換得中鋒普朗利。

普朗利。（資料照，今日美國）

現年32歲的沃爾再度回到火箭，預計他將被火箭買斷。上個賽季他在火箭隊整季缺席，沃爾之後被球隊買斷，去年7月和快艇簽下2年合約，沃爾本季為快艇出賽34場，平均有11.4分、5.2次助攻。

高登本季為火箭出賽47場，場均有13.1分，他生涯在季後賽累積出賽55場，平均有16分的表現，可望為快艇提供季後賽經驗；而海蘭德本季出賽42場1場先發，平均有12.1分、3助攻。

高登。（資料照，法新社）

海蘭德。（資料照，今日美國）

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