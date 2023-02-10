網球》卡薩金娜驚奇逆轉勝 與中國女將爭四強資格

阿布達比公開賽頭號種子卡薩金娜，昨日上演逆轉勝、晉級最後八強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕WTA500分級阿布達比公開賽次輪，賽會頭號種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）出戰瑞士好手泰希曼（Jil Teichmann）經歷一番苦戰，才以1：6、6：0、6：2的懸殊比數勝出，有驚無險晉級八強。今日她將與去年WTA「最佳新人」得主鄭欽文正面交鋒，贏家將能取得四強門票。

目前世界排名的第8的卡薩金娜，今年澳網首輪爆冷出局後，近幾週都未於職業賽場上亮相。昨日面對泰希曼的比賽，休兵3週的卡薩金娜明顯找不到節奏，連丟5局開場，開賽僅過半小時便讓出首盤。

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過去兩次對陣泰希曼，卡薩金娜皆以直落二盤數勝出。此役首度被對手拿下一盤後，這位來自俄羅斯的好手重振旗鼓，後兩盤不僅加強自身擊球深度，且泰希曼非受迫性失誤暴增，使得卡薩金娜得以演出大逆轉。

談到這場高潮迭起的比賽，卡薩金娜認為現場風勢為決定勝負的關鍵因素：「在這種環境（強風）下比賽，只要一不留神就可能影響戰況，這也是為何我開賽有點不在狀況內。加上我起初還不太習慣燈光，直到後來我找到更安全的打法、並適應風勢，才得以扭轉戰局。」

卡薩金娜今晚將於阿布達比公開賽八強，迎戰日前淘汰前法網冠軍歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）的中國女將鄭欽文。此役為雙方首度交手，勝方不僅將晉級最終四強，也將持續堆高個人在此的最佳成績。

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