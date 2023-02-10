羽球》慘！安賽龍IG發台灣國旗遭中國小粉紅出征 微博消毒持續被罵

安賽龍。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥世界球王安賽龍遇到麻煩了！日前他在個人IG分享限時動態貼出台灣國旗，竟遭到中國小粉紅出征，逼得他隨後在微博發文消毒稱「中國台灣」，不料小粉紅仍不領情，痛批他「不夠真心」，最後裡外不是人。

由於周天成、劉韋奇、郭冠麟等台灣好手近日遠赴杜拜加入安賽龍的訓練營，一同訓練的新加坡好手駱建佑7日晚間首先在IG貼文，PO出台灣、丹麥、新加坡國旗，想表達世界好手一起相互切磋的概念，安賽龍隨後也在IG轉發該貼文，不料此舉引起中國小粉紅暴怒。

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安賽龍雖然是丹麥人，但他中文十分流利，在微博也有破百萬粉絲，8日晚間他再於微博發文寫到：「中國台灣的周天成、劉韋奇、郭冠麟加入我們的訓練。互相幫助，共同進步我們一起加油吧！ ​​」

但下方中國網友仍不領情狂出征他：「在外網一樣發唄」「啊呀今晚終於知道中國台灣怎麼寫啦」「此地無銀三百兩，阿塞爾森你中文這麼好，應該看得懂我在說什麼吧」「不知道為什麼，雖然你會說中文，看起來很友好，但是總覺得你的友好不太真心，從一些採訪中的蛛絲馬跡可以看出來。 『中國台灣』的事果然暴露出了你的真心，原來你和那些人沒什麼不同，只是為了錢而低頭。」「這個事情比你想像中嚴肅得多」。

安賽龍日前在IG轉發台灣國旗遭到中國網友出征。（取IG）

安賽龍隨後在微博發文消毒。（取自微博）

中國網友仍在出征他。（取自微博）

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