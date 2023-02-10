NBA》公鹿送出5張二輪選秀權 以三方交易獲整季未出賽的克勞德

克勞德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天把球星杜蘭特（Kevin Durant）交易至太陽，換得（Jae Crowder）等人。而籃網今天又和公鹿、溜馬發動三方交易，讓克勞德轉戰公鹿。

根據《ESPN》報導，公鹿祭出5支二輪選秀權，有3支送至溜馬，籃網則是獲得2支（2028年、2029年）。而籃網從溜馬隊獲得後衛沃萊特（Juan Pablo Vaulet）的簽約權；溜馬隊則是得到前鋒諾拉（Jordan Nwora）、後衛G.希爾（George Hill）、大前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）、還有從籃網獲得的現金。

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伊巴卡。（資料照，今日美國）

克勞德本季都沒有參加比賽，他在昨天的杜蘭特交易案中，被交易至籃網，如今確定來到公鹿。克勞德曾在2021年季後賽表現出色，但他在2021-22賽季狀況下滑，出賽67場平均僅9.4分是自2017-18年賽季以來新低，另有場均5.3顆籃板、1.4次抄截。

以防守聞名的克勞德，生涯在季後賽出賽107場，平均有10.7分、5.4籃板表現，曾連9個賽季參與季後賽並列史上第五長。

現年24歲的諾拉本季出賽38場，平均有6分、3.1顆籃板表現；而伊巴卡本季出賽16場，平均上場時間僅11.6分鐘，場均4.1分、2.8籃板，他自從1月2日之後就沒有再出賽。

溜馬為了清出空間，把畢塔吉（Goga Bitadze）、J.強森（James Johnson）、T·泰勒（Terry Taylor）裁掉。

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