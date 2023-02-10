經典賽》神鱒領軍！美國隊公布30人名單 洋基怪投和日裔捕手也入選

楚奧特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月登場，衛冕軍美國隊今天正式公布30人名單，由天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、道奇球星貝茲（Mookie Betts）、大都會強打阿隆索（Pete Alonso）等好手領軍。而洋基日裔捕手東岡凱爾（Kyle Higashioka）也入選美國代表隊。

美國隊陣容中，還包含去年以46轟摘得國聯全壘打王的費城人重砲手史瓦伯（Kyle Schwarber）、上季國聯MVP高德史密特（Paul Goldschmidt）、以及紅雀強打艾倫納多（Nolan Arenado）。

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洋基左投柯提斯。（資料照，今日美國）

而美國隊帶了16名投手，只有3人是左投，分別是道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）、來自古巴的洋基左投柯提斯（Nestor Cortes）、光芒投手雷利（Brooks Raley）。

上屆經典賽摘冠的美國隊，本屆經典賽被分在C組，和墨西哥、哥倫比亞、加拿大、英國同組，首場比賽將在美國時間3月11日登場。

洋基日裔捕手東岡凱爾。（資料照，法新社）

美國隊30人名單：

投手：韋恩萊特（Adam Wainwright）、林恩（Lance Lynn）、亞當（Jason Adam）、巴德（Daniel Bard）、貝納（​David Bednar）、葛雷夫曼（Kendall Graveman）、凱利（Merrill Kelly）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、麥克拉斯（Miles Mikolas）、奧塔維諾（Adam Ottavino）、普瑞斯利（Ryan Pressly）、辛格（Brady Singer）、威廉斯（Devin Williams）、克蕭（Clayton Kershaw）、柯提斯（Nestor Cortes）、雷利（Brooks Raley）

捕手：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、史密斯（Will Smith）、東岡凱爾（Kyle Higashioka）

內野手：阿隆索（Pete Alonso）、高德史密特（Paul Goldschmidt）、麥克尼爾（Jeff McNeil）、艾倫納多（Nolan Arenado）、安德森（Tim Anderson）、T.透納（Trea Turner）、小威特（Bobby Witt Jr.）

外野手：楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、塔克（Kyle Tucker）、穆林斯（Cedric Mullins）

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