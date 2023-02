經典賽》台灣隊注意！義大利30人名單出爐 赫見「黑暗騎士」入選

哈維。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月登場,和台灣隊同組的義大利今天公布30人名單,陣中擁有多名現役大聯盟好手外,連擁有9年大聯盟資歷的前大都會投手「黑暗騎士」哈維(Matt Harvey)也入選。

大聯盟官網報導,義大利的正選名單中,包含天使內野手佛列契(David Fletcher)、皇家二壘手羅培茲(Nicky Lopez)和一壘手帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino),都擁有較多的大聯盟經驗,而曾入選明星賽的33歲投手哈維也被選進義大利代表隊。



哈維待過大都會、天使、紅人、皇家、金鶯,生涯累積50勝66敗、平均防禦率4.42。哈維前一次在大聯盟登板是在2021年,該年他在金鶯交出6勝14敗、防禦率6.27的成績;哈維去年都待在小聯盟,其中他在3A出賽10場2場先發,戰績6勝1敗防禦率4.31。

佛列契。(資料照,法新社)

本屆義大利帶了4名捕手,包含Dominic Miroglio、蘇利文(Brett Sullivan)、Vito Friscia去年都在3A打球。其中蘇利文可以防守內野和外野。

美媒《橙縣紀事報》記者佛列契(Jeff Fletcher)指出,天使捕手史塔西(Max Stassi)原本計畫參加經典賽,但他選擇不參賽、轉向投入球隊春訓。天使隊表示史塔西並沒有受傷。

義大利隊的外野陣容中,包含釀酒人力好手的22歲外野手弗里利克(Sal Frelick),他是名列2023年大聯盟官方百大新秀排行榜第30名的新星。

義大利和台灣隊、古巴、荷蘭、巴拿馬分在A組。義大利隊在2017年經典賽首輪出局,2013年則打到第二輪。這支義大利隊將由名人堂捕手皮耶薩(Mike Piazza)執掌兵符。

帕斯昆汀。(資料照,美聯社)

義大利30人名單:

投手:Vincenzo Aiello、Glenn Albanese、Alex Bassani、Joseph Biagini、Matteo Bocchi、Ryan Castellani、Tiago Da Silva、Alessandro Eroclani、Nicholas Fanti、Matthew Festa、Joseph Gaviglio、Samuel Gaviglio、 Matt Harvey、Joseph LA Sorsa、Braxton Lorenzini、Joseph Marciano、Brian Marconi、Vinny Nittoli、Neil Pallante、Jeffrey Passantino、Nicolo Pinazzi、 Claudio Scotti、Mitchell Stumpo、Vincent Tempanelli、Michele Vassalotti、Stephen Woods

捕手:Alberto Mineo、Dominic Miroglio、 Brett Sullivan、Vito Friscia

內野手:David Fletcher、Robel García、Nicky Lopez、Miles Mastrobuoni、Vinnie Pasquantino、John Valente

外野手:Ben Deluzio、Dominic Fletcher、 Sal Frelick

Team Italy has some dudes as always pic.twitter.com/RHo705yWId