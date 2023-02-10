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NBA》替補得分相差近5倍！ 魔術爆冷擊敗西部龍頭金塊

2023/02/10 11:29

魔術替補後衛C.安東尼（右）帶領板凳陣容殺出，助隊以115：104擊敗約基奇（左）為首的金塊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部龍頭金塊今日作客東部倒數的魔術意外踢到鐵板！即便當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）照常繳出29分、12籃板與6助攻的全面數據，大前鋒A.戈登（Aaron Gordon）也有37分、13籃板高水準表現。然而魔術全隊多達7人得分上雙，包括板凳奇兵跳出，最終反以115：104爆冷贏球，並奪下近4戰第3勝。

魔術此役開賽找不到準星，團隊前8次出手全部落空，加上金塊手感火燙，因此兩軍迅速來到雙位數分差。魔術直到第一節剩8分21秒時，才靠得分後衛蘇格斯（Jalen Suggs）的三分球首開紀錄，並終結對手開賽12：0的攻勢。首節打完，魔術反倒取得29：26的領先。

逆轉超前的魔術自此不曾再落後，且大半時間保持雙位數領先優勢。其中最大關鍵，便是以C.安東尼（Cole Anthony）、波爾（Bol Bol）為首的板凳群。兩人各繳出全隊次高的17分，前者另有籃板、助攻各7的表現；後者則於末節中段獨得11分。總計魔術替補陣容得分56分，對比金塊的10分，形成勝負分水嶺。

賽後魔術戰績23勝33負，仍位居東部第13名；至於金塊雖苦吞近3戰的第2場敗仗，仍舊以38勝18負傲視西部列強。

魔術替補長人波爾也扮演板凳奇兵。（美聯社）

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