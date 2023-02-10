經典賽》多明尼加30人名單打線超豪華 卡諾、前中職洋投也入選

馬查多。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月登場，多明尼加今天公布30人名單，包含教士球星馬查多（Manny Machado）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）等強打都入選，更特別的是，已經40歲的老將卡諾（Robinson Cano）、前中職洋投瓦德茲（Cesar Valdez）也入選。

大聯盟官網報導，多明尼加這份名單中，除了小葛雷諾有望成為先發一壘手外，多明尼加其他三個內野位置可以有多種不同的組合，馬查多、德弗斯都可守三壘。儘管上季美聯金手套獎、去年的世界大賽MVP潘尼亞（Jeremy Pena）是游擊首選外，包含法蘭柯（Wander Franco）、席古拉（Jean Segura）、阿德梅斯（Willy Adames）也能都守游擊。

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多明尼加外野部分有水手新星J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、教士強打索托（Juan Soto）、剛轉戰水手的赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

卡諾。（資料照，法新社）

卡諾在去年在大聯盟打了33場比賽，有1轟、4打點、打擊率1成50。他可作為替補球員，代打面對右投手；而剛加盟教士的克魯茲（Nelson Cruz）則是身兼多明尼加隊的總管，他可上場代打面對左投打。

多明尼加投手群將由新科國聯塞揚獎得主、馬林魚王牌艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）領軍，還有太空人強投哈維爾（Cristian Javier）、海盜新星康崔拉斯（Roansy Contreras）、本季加盟馬林魚的36歲老將奎托（Johnny Cueto）；牛棚主要由太空人的蒙特羅（Rafael Montero）內里斯（Hector Neris）、B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）把關。

瓦德茲。（資料照，法新社）

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