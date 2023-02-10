經典賽》巴拿馬隊14人有大聯盟資歷 名單有前中職兄弟洋投！

巴雷亞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月登場，巴拿馬今天正式公布名單，共有14人具有大聯盟資歷，包含效力天使隊的投手巴雷亞（Jaime Barria）、前中職洋投奧特羅（Andy Otero）都入選。

巴拿馬國家隊名單中，光芒右投古耶拉（Javy Guerra）、洛磯投手勞倫斯（Justin Lawrence）、巴雷亞、國民右投艾斯皮諾（Paolo Espino）、光芒捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）、季後被大都會透過小聯盟規則5選秀挑走的阿勞茲（Jonathan Arauz）等人，去年都還在大聯盟出賽。

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此外，還有前大都會游擊手特哈達（Ruben Tejada）也入選巴拿馬國家隊。

古耶拉去年出賽18場，戰績2勝1敗防禦率5；巴雷亞去年出賽35場有1場先發，戰績3勝3敗防禦率2.61；勞倫斯上季出賽38場都是後援，戰績3勝1敗防禦率5.70；艾斯皮諾上季出賽42場有19場先發，吞下9敗、防禦率4.84。

巴拿馬和地主台灣隊、荷蘭、古巴、義大利分在A組。巴拿馬首戰就是對決台灣隊。

奧特羅。（資料照，記者廖耀東攝）

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