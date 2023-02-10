NBA》球星走光、小將超狂得分紀錄終結 籃網還是贏公牛

汀維迪（右）回鍋籃網首場比賽攻下25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今日在主場出戰公牛，迎來出清完球星後的首場比賽，儘管球隊「三巨頭」時代正式宣告結束，小將湯瑪斯（Cam Thomas）也終結了連續3場40分的超狂表現，籃網還是靠著回鍋汀維迪（Spencer Dinwiddie）的好表現，以116：105擊退了公牛。

籃網在交易截止日前發起兩筆重磅交易，前後把厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）兩位巨星送走，不過在交易後的首場比賽開出紅盤，回鍋的汀維迪攻下全隊最高25分，其中有18分集中在下半場；近期連續3場得分破40分的湯瑪斯手感降溫，全場16投僅3中，不過13罰全中仍是拿下了20分。

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板凳上射手J.哈里斯（Joe Harris）6顆三分貢獻18分，渡邊雄太也繳出了14分，此外B.西蒙斯（Ben Simmons）今日從替補出發，上場20分鐘繳出8分8籃板4助攻。

公牛方面拉文（Zach LaVine）攻下全場最高38分，德羅森（DeMar DeRozan）傷癒復出僅拿到14分，中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）有15分17籃板。本場三節打完公牛還取得領先，不過第四節被籃網拉出一波20：6的攻勢種下敗因。

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