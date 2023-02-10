網球》前後任美國一哥對決 佛里茲險勝索克安抵八強

現任美國一哥佛里茲直落二擊敗同胞好手索克，晉級達拉斯公開賽八強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前世界排名第8、當今美國男單一哥佛里茲（Taylor Fritz），今日於ATP250等級的達拉斯公開賽次輪迎戰過去也曾高居第8，但現已跌出百名外的同胞好手索克（Jack Sock）。兩人目前雖有排名上顯著的差距，比賽內容卻相當接近。最終佛里茲靠著高達9成的一發得分率，而以7：6（7：5）、6：4險勝索克，安抵八強。

榮膺賽會頭號種子的佛里茲享有少打一輪的優勢，而自年初澳網之後休兵3週的他，直到此役才迎來近幾週首場正式比賽。

請繼續往下閱讀...

佛里茲賽前曾與索克交手5次，並贏得最近3場對決。而雙方前次碰頭正巧同為去年的達拉斯公開賽次輪，當時佛里茲以6：1、6：4勝出。

不過本場比賽雙方首盤一路互保發球局，即便索克曾3度面臨破發危機，但都一一化解，最終鏖戰至搶七決勝局才以兩分之差惜敗。

拿下首盤的佛里茲乘勝追擊，次盤開局便破發成功，最終也形成整場比賽唯一一次破發，並順利以直落二成績勝出。

全場一發贏球率高達91%的佛里茲賽後表示：「我認為我今天發揮得非常出色。當然索克也表現很好，每當我有機會破發，他就會發出好球，所以比賽過程相當接近。加上我能順利保住自己的發球局，也因此我對贏得這場比賽感到開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法