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HBL》8強賽週日點燃戰火 明星賽3月18日登場

2023/02/10 12:44

HBL明星賽3月18日登場。（HBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕111學年度HBL高中籃球甲級聯賽8強賽將在週日開打，而本屆明星賽個人網路票選活動也在同日開跑，為3月18日在輔仁大學中美堂舉行的明星賽選出最佳人選。

只要晉級8強之男、女子組的球員都具備全明星賽個人票選資格，票選比例將依照球迷票選60%、教練票選20%及媒體（含素人主播）票選20%所共同組成，男女生組分別選出24位票數最高的人氣球星，並由得票最高與次高之兩位球員擔任紅隊隊長及白隊隊長，自前12高票的球員中挑選出兩隊先發五人名單，本屆明星賽個人網路票選活動將於2023年2月12日（日）開始至 2023年3月2日（四）截止。

男生組的焦點球員有光復高中長人鄭名斈、松山高中林現惟、南山高中高砲塔葉惟捷等人，女生組部分則有陽明高中的「最強女高中生」張聿嵐、南山高中「微笑射手」劉芳瑜、淡水商工王牌中鋒蕭豫玟，將組台灣高中籃球最強陣容對戰。

本屆明星賽除了由球迷票選出HBL球星組成的夢幻陣容外，賽事全面升級，除了必備的「女生組投籃賽」及「男生組灌籃大賽」，今年更增加「球迷簽名會」，增添球迷與球星的互動機會；原先的「三分球大賽」升級為「趣味技術挑戰賽」，除了「可跨校組隊」的新挑戰項目亮相，增加賽事精彩度及亮點，更在明星賽激盪出意想不到的勝利排列組合；同時推出「保送機制」，意味著獲得111學年度男生組/女生組之個人獎項球員，將直接入圍明星賽人選。

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