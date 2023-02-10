網球》佛里茲寫紀錄 創美國12年來排名新高

美國好手佛里茲下週世界排名將達到生涯新高的第7位，同時也寫下該國自2011年以來最高排名。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前高居世界第8、現任美國男單一哥佛里茲（Taylor Fritz）今日於ATP250等級的達拉斯公開賽次輪，以直落二比數擊敗同胞好手索克（Jack Sock），晉級最後八強。而無論佛里茲於達拉斯戰果如何，他在下週更新的世界排名都將上升第7位，這個數字不僅是他個人生涯新高，更是美國自2011年起排名最高的選手。

前次有美籍球員高居世界第7，得追溯至2011年9月的傳奇名將費許（Mardy Fish）。最近11年多以來，僅有2017年的索克及2018年伊斯納（John Isner）曾達全球前8，但就是無法更上層樓。

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如今，現年25歲的佛里茲即將跨越這道障礙。他在戰勝索克的賽後訪問提到，自己始終努力訓練，並透過各種方式提升自我。「我對自己有很高的期待，因此也肩負許多壓力。我必須不斷精進、尋求進步，希望如此付出能化作甜美的果實。」

正如佛里茲所言，過去一年堪稱他職業生涯突破性的一年。他在2022年分別於ATP1000、ATP500及ATP250等不同級別的巡迴賽各摘一冠；並於該年溫網寫下生涯第一次進軍大滿貫八強，甚至是年終賽勇闖四強，紛紛締造個人新高。

而他在晉級本週的達拉斯公開賽八強後，則是他近12個月來，第9度至少打進巡迴賽八強。

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