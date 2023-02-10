經典賽》20隊共有67名大聯盟球星參賽 各隊大咖名單看這

艾倫納多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）即將在3月登場，官方今天陸續公布各隊名單，全部20隊中，總共有67名大聯盟球星參與經典賽。

《ESPN》報導，各隊30人名單中至少要帶14名投手。經典賽會內賽20隊中，共有67名球星參與WBC，其中有8人曾摘得年度MVP，186名選手是大聯盟各隊40人名單的球員。

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美國隊陣中擁有天使球星楚奧特（Mike Trout）、道奇球星貝茲（Mookie Betts）、大都會強打阿隆索（Pete Alonso）、費城人重砲手史瓦伯（Kyle Schwarber）、上季國聯MVP高德史密特（Paul Goldschmidt）、以及紅雀強打艾倫納多（Nolan Arenado）等好手。

馬查多。（資料照，今日美國）

多明尼加陣中則有教士球星馬查多（Manny Machado）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）、水手新人王J.羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、去年世界大賽MVP的太空人游擊潘尼亞（Jeremy Pena）等戰將。

波多黎各雖然沒有雙城游擊強打柯瑞亞（Carlos Correa），但仍有林多（Francisco Lindor）、老虎「內野魔術師」巴耶茲（Javier Baez）、大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz）、藍鳥貝里歐斯（Jose Berrios）等。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

墨西哥隊中有道奇左投烏里耶斯（Julio Urias）、藍鳥捕手柯克（Alejandro Kirk）、光芒外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、太空人投手厄奎迪（Jose Urquidy）；加拿隊有道奇一壘手佛里曼（Freddie Freeman）、守護者投手奎安特里（Cal Quantrill）、紅襪投手皮維塔（Nick Pivetta）等好手助陣。

日本隊則是有「投打二刀流」大谷翔平、教士達比修有；南韓則有金河成、韓裔的紅雀二壘手韓裔艾德曼（Tommy Edman）；古巴隊則有白襪外野手羅伯特（Luis Robert）、三壘手孟卡達（Yoan Moncada）。

委內瑞拉則有勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、洋基「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）、以及太空人「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）等好手；荷蘭隊則有剛加盟教士的游擊球星柏格茲（Xander Bogaerts）。

烏里耶斯。（資料照，今日美國）

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