中職》史上最狂女球迷 跟鄭兆行轉隊樂天殺到石垣島

鄭兆行跟他的瘋狂球迷。（記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／桃園機場報導〕樂天桃猿今年網羅「阿浪」鄭兆行出任二軍守備教練，今隨隊出征石垣島，跟隨多年的瘋狂「浪粉」林文宣竟也是隨隊應援團球迷之一。披上樂天紅色T恤的她，為了偶像追到日本，非常熱血。

林文宣從興農牛時期就是「阿浪」頭號狂粉，一路經歷興農、義大、富邦時期，今年邁向第21年，就算他轉教練，每年還是會為了他看近百場比賽，去年就看了92場比賽。季後富邦宣布「阿浪」轉任球探時，她更說，「大不了我去跑三級棒球的球賽。」展現過人的追星意志。

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當鄭兆行傳出可能轉戰樂天桃猿，林文宣沒有任何猶豫，跟隨他來到樂天，雖然他過去6年也看了不少富邦悍將的比賽，「人生就是要有所取捨，要選擇更重要的。」

看見鄭兆行要隨隊出征石垣島，林文宣原本還在猶豫要不要跟隨，男友跟她說，「去吧，機會難得。」由於鄭兆行剛好在2月14日生日，林文宣也做了看板祝他生日快樂。

林文宣喜歡鄭兆行原因相當簡單，「他對球迷很好，我喜歡很會跟球迷互動的人，追星的人就是圖一個開心而已。」被問到是否已買樂天季票，林文宣笑說，那就看樂天要不要把鄭兆行升上一軍了，「我都準備好錢要花在哪裡，先買件球衣燙他的名字上去。」

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