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經典賽》官方宣傳照竟無地主台灣隊、卻有中國 悍創嚴正抗議

2023/02/10 14:08

台灣隊總教練林岳平（中），林子偉（左起）、王威晨、江少慶、黃子鵬。（資料照，記者廖振輝攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打，官方今天陸續公布各隊參賽名單，有眼尖台灣網友發現，經典賽官方在台灣隊所屬的A組宣傳照中，竟然沒有台灣球員，讓許多網友嘆，身為主辦國竟然被獨漏，「真的是很不尊重！」

經典賽官方在社群媒體推特PO出A組的宣傳照中，包含效力荷蘭的教士游擊球星柏格茲（Xander Bogaerts）、巴拿馬的天使隊投手巴雷亞（Jaime Barria）、古巴隊的白襪外野手羅伯特（Luis Robert）、效力義大利隊的天使內野手佛列契（David Fletcher）等人，唯獨沒有台灣隊選手。

而經典賽B組的日本、南韓、澳洲、捷克、中國，這5隊都有選手在宣傳照中。

不少台灣網友就認為，「不論實力 基本的尊重吧 獨缺台灣滿扯的」、「獨漏真的是不太尊重」、「台灣好歹也是主辦國」、「確實不尊重...中國都有了」、「再爛都該放一張吧 國際賽耶」、「我也覺的很扯，不尊重」。

承辦經典賽台灣A組賽事的悍創運動行銷公司，今天稍早在臉書發文表示，針對本（10）日大聯盟公佈經典賽各組封面代表人物，A組封面無台灣隊的情形，悍創立即在第一時間告知MLB官方，並提出嚴正抗議，要求即刻做出修正。

經典賽A組宣傳照。（圖片取自經典賽官方推特）

經典賽B組宣傳照。（圖片取自經典賽官方推特）

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