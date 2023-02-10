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中職》統一獅新賽季誓獅大會日期公布！ 全新視覺登場

2023/02/10 13:42

統一獅公布新球季視覺。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕職棒34年中華職棒例行賽於今年4月初正式開打，迎接新球季獅子軍下週起將以賽代訓，透過比賽找出問題積極調整再進化，上個月統一獅開訓典禮公布年度口號LIONS UP強勢來襲，無論在球隊戰力、行銷活動將做好準備，一起迎接新賽季。

一年一度有你真好同樂會是球迷最期待的盛會，今年迎接新球季行銷全新推出配合WBC經典賽事空擋，特別在3月4日南紡購物中心舉辦「2023年UNILIONS誓獅大會，特別規劃一系列活動全新呈現，其中包括2023年度主視覺、形象動畫、上半季賽事主題日公布、年度主題曲、開幕戰系列週活動及商品公布、2022新人舞蹈表演及統一獅球星簽名會，給球迷滿滿歡樂活動的週末假期，球員、球迷齊心誓師迎接新球季。

除了統一獅球星活動外，當天晚上也特別舉辦「Talk 兔 UniGirls女孩見面會」，全隊18位女孩將全部到齊，舉辦談心時間及簽名會，邀請各位一號隊友一起為新球季賽事，歡迎全台球迷一起蒞臨南紡購物中心參與活動，本次活動統一獅選手和UniGirls簽名會號碼牌領取辦法、簽名會方式和出席選手名單，目前仍在規劃中，將另行公佈感謝各位球迷支持。

2023UNILIONS誓獅大會
活動時間：3月4日（六）14: 00~16:30
活動地點：南紡購物中心 A2 館 1F 南紡廣場
活動內容：2023年度主視覺、形象動畫、上半季賽事主題日公布、年度主題曲、開幕戰系列週活動及商品公布、2022新人舞蹈表演及統一獅球星簽名會

Talk 兔 UniGirls女孩見面會
活動時間：3月4日（六）19: 00~20:20
活動地點：南紡購物中心 A2 館 1F 南紡廣場
活動內容：統一獅UniGirls女孩談心時間、簽名會

備註：本次活動統一獅選手和UniGirls簽名會號碼牌領取辦法、簽名會方式和出席選手名單，另行公佈，感謝各位球迷支持。

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