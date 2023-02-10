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T1》曾上節目被「嘴綠」點名 170公分的楊天佑晉升英熊隊成員

2023/02/10 14:27

楊天佑晉升台啤英熊球員。（英熊隊提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台啤英熊今天宣布原效力於SBL台啤後衛楊天佑正式加盟，沿用背號19號，將運用傲人的速度優勢，帶領英熊打出更多的快速轉換攻勢。

楊天佑身高僅170公分，但靠著飛快的速度以及切入的破壞性展現出高人一等的實力，大學時期曾參加籃球實境節目「打出名堂」，並獲得NBA勇士球星「嘴綠」D.格林（Draymond Green）的青睞，獲選為最有價值球員之一。

楊天佑曾加入ABL寶島夢想家，強勢拿下單週最佳球員，也有單場拿下25分成為該季本土球員得分紀錄，而他上季加盟SBL台啤後雖然大部分時間是以板凳出發，仍全勤出賽並繳出平均4.4分、2.6助攻的成績。

對於把楊天佑網羅到英熊，總經理哈孝遠表示：「英熊的球風和洋將的選擇都有著很棒的速度和機動性，今年球季也時常靠著轉換快攻取得分數，天佑的加入絕對有很大的幫助，持續加強後場球員的深度也讓我們更有信心面對接下來的球季。」而接到通知即將加入英熊，楊天佑表示沒有太多的情緒起伏，「不管在哪裡打球，我都是把自己的本份做好，上了場盡力幫助球隊。」楊天佑現在也已隨英熊練習，預計在本週末的主場二連戰初登場。

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