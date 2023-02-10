MLB》沙子宸加盟美職運動家 素人球員傳奇再添一筆

沙子宸。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕國體大一投手沙子宸即將加盟美職運動家，簽約金37萬美元，另有一筆學費補助，15日球團將為他舉行加盟記者會。

20歲的沙子宸棒球經歷非常特殊，少棒、青少棒都參加社團性質球隊，到了彰化藝中才正式接受科班訓練，他說，「原本我的目標是打中職，高三聽說有美職球探關注，才開始把旅外當目標。」

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去年高中畢業沙子宸選擇到國體大沉潛，等待旅外契機，同年梅花旗拿下投手獎，如今確定旅美圓夢，接受科班訓練不到4年就踏上旅外征途，實屬不易。

建中、台大畢業的味全龍左投藍翊誠，和沙子宸同樣都是素人球員出身，藍翊誠一年前才接受科班訓練，上月正式加盟龍隊成為職棒球員，他與沙子宸熟識。

藍翊誠透露，一年多前他與沙子宸同在「狀猿運動訓練室」練功，兩人因此熟識，沙子宸天分很好，只要方向正確，好人才絕對不會被埋沒。

同是素人球員出頭天，藍翊誠表示，這代表現在家長更願意讓小孩子投入棒球運動，其實不一定要有什麼成就，但如果有潛力朝競技方向走也很好，時代觀念在改變，和他小時候所看到的不一樣。

藍翊誠說，現在40幾歲這一代的人，由於他們父母生活過得很辛苦，普遍希望讓小孩子讀書，這樣才有出人頭地的機會，但現在家長願意讓小朋友自由發揮，送到國小社團球隊打球的例子很普遍，這是好事，未來會有愈來愈多棒球人才湧現，「也許以後媒體不再爭相報導（素人球員打職棒）。」

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