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NFL》酋長天才四分衛奪MVP！ 超級盃面臨21世紀無人能破魔咒

2023/02/10 18:35

酋長四分衛馬霍姆斯拿下本賽季的MVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL在今天公布年度MVP人選，由酋長天才四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）收下，他也成為史上第10位拿過2次以上MVP的球員，不過對即將來到的超級盃來說，馬霍姆斯會馬上迎來一個21世紀都沒人能打破的魔咒。

27歲的馬霍姆斯拿下50張第一名選票中49張選票，以幾乎無異議之姿收穫自己繼2018年後，生涯第二座MVP獎項。值得一提的是，去年酋長才把6屆明星外接手希爾（Tyreek Hill）交易到海豚隊，但馬霍姆斯依舊在賽季中傳出生涯最高的5250碼，還有41次達陣。

酋長本季以14勝3敗位居美聯西區龍頭，季後賽馬霍姆斯帶傷奮戰，先擊敗擁有2021年狀元郎勞倫斯（Trevor Lawrence）的美洲虎，接著再將2020年狀元郎伯羅（Joe Burrow）率領的孟加拉虎給淘汰，接著要在超級盃面對由明星四分衛赫特斯（Jalen Hurts）率領的費城老鷹。

在馬霍姆斯贏得MVP後，他馬上要面對自1999年公羊隊的沃納（Kurt Warner）後，再也沒有球員能夠拿下MVP同年奪下超級盃，這項21世紀尚未被解除，已經持續23年的魔咒。在1999年後共有9位MVP闖進超級盃，但他們全部都無法奪冠。

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