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U18亞洲盃5人制棒球 台灣隊預賽全勝全力爭冠

2023/02/10 17:36

2023年U18亞洲盃5人制棒球賽將於8日開打，台灣代表隊（圖）7日啟程前往馬來西亞參賽，8日一天兩戰將與香港和馬來西亞交手。（中華民國棒球協會提供）

〔中央社〕第一屆U18亞洲盃5人制棒球賽預賽最後一日，台灣隊接連擊敗中國、印度，預賽6戰全勝，以預賽第一晉級，總教練林朝煌點出穩定的重要性，明天複賽將與韓國爭冠軍戰門票。

2023年第一屆U18亞洲盃5人制棒球賽8日起在馬來西亞舉行，總計7支球隊參賽，預賽採單循環賽制，今天是預賽最後一日。

台灣隊今天上午與中國隊交手，在3戰2勝制比賽首戰以1比6吞敗，第2戰開賽大量得分、奠定勝基，以10比0、4局提前拿下勝利，第3戰雖然一度處於落後，最後半局積極搶分，以7比5拿下，終場以2比1賞給中國首敗，也確定保住預賽第一的位置。

台灣隊總教練林朝煌表示，與中國隊比賽首戰因為球員們太想要贏得比賽，身體有些僵硬，守備沒有前兩天穩定，跑壘也有幾次失誤，適時提醒後，球員們迅速調整找回最佳狀態，才能拿下關鍵勝利。

下午台灣隊與印度隊交手，台灣隊連兩戰都大比分拿下，終場以2比0贏球，預賽6戰全勝；台灣預賽排名第一晉級複賽，中國隊第2名、馬來西亞第3名，第4名為韓國隊，明天複賽台灣隊將與韓國隊交手，爭取冠軍戰門票。

林朝煌指出，5人制棒球賽要能贏球，最重要的是場上所有人都要保持穩定，無論攻擊、跑壘或是守備，只要有一個小環節出錯就會被對手抓住機會，如果明天能在冠軍戰再次與中國交手，會更小心。

2023年第1屆U18亞洲盃5人制棒球賽8日起在馬來西亞吉隆坡開打，台灣隊首日連戰皆勝，都以直落2擊敗香港及地主馬來西亞，取得2連勝。（中華棒協提供）

2023年第一屆U18亞洲盃5人制棒球錦標賽9日進行第2天預賽，台灣隊延續前日氣勢，分別擊敗韓國與新加坡，取得4連勝。（中華棒協提供）

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