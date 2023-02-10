MLB》若馬查多季末跳出合約 美媒曝紐約兩大豪門有意網羅

馬查多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕若在今年球季結束前，教士沒有與明星三壘手馬查多（Manny Machado）完成續約的話，那他將有機會在季末跳出合約成為自由球員，對此美媒報導指出來自紐約的兩大豪門都有意爭取他的加入。

過去馬查多在2019年時與教士簽下10年3億美元的合約，當時合約內附帶可以選擇在第5年、也就是今年賽季結束後跳出合約的條款，這也是為什麼先前有報導傳出教士方希望能盡快與馬查多續約的原因。

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《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導就指出，若馬查多最終選擇跳出合約，洋基與大都會都有可能加入這場爭奪戰。

其中洋基是因為去年找來的三壘手唐納森（Josh Donaldson）表現低迷的緣故，若洋基今年能成功將他清出，那馬查多絕對會是非常好的補強人選。且過去洋基在2019年就曾爭取過他的加盟，但最後馬查多選擇與教士簽約。

而大都會在今年因為擔憂柯瑞亞（Carlos Correa）的腳踝傷勢導致合約破局後，球隊老闆寇恩（Steve Cohen）仍有補強內野的野心，羅森索在報導中提到，雖然大谷翔平會是大都會今年的頭號目標，但假設其他球隊搶走大谷的話，那馬查多就會是他們鎖定的選手。

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