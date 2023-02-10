奧運》英國召開30國會議 向IOC施壓禁兩俄選手參與奧運

澤倫斯基。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國軍事入侵烏克蘭即將滿一年，英國政府本週五召集各國盟友開會，希望禁止俄國、白俄羅斯運動員參與明年巴黎奧運，包括美國、加拿大、法國、德國和波蘭等國家代表出席會議，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy） 將通過視訊連線在開幕時致辭。

先前國際奧會（IOC）傳出，可能為俄國、白俄羅斯運動員打開大門，即使烏克蘭戰爭還未結束，仍可以中立身份參加巴黎奧運，引發各界熱議，包括烏克蘭、波蘭等國都揚言，將因此抵制奧運。據《每日郵報》、《太陽報》等英媒報導，英國新任文化、媒體和體育部長佛蕾澤（ Lucy Frazer），主持這場多達30國參與的峰會，向體壇龍頭國際奧會施壓，「澤倫斯基總統本週在議會告訴英國，許多烏克蘭人仍遭受苦難。」佛蕾澤表示，同時間國際奧會卻繼續無視各國積極為和平所做的努力，無視奧運將為普廷（Vladimir Putin）提供一個完美平台，來宣傳俄國並使其非法戰爭合法化。

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佛蕾澤強調，這場野蠻侵略已經快滿一年，必須敦促國際奧會表明奧林匹克價值觀和意義，「我們必須明確宣告，這種非法入侵是有後果的。我們不能讓俄國運動員與英國代表隊或世界舞台上的其他人並肩而立。」

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