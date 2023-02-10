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UBA》陳將双沒打！世新前三節只拿22分 不敵台師大12連勝中斷

2023/02/10 20:13

台師大林信寬攻下平生涯最高34分，率隊打破世新不敗之身。（UBA提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕坐擁12連勝的世新大學今天在UBA公開男一級預賽前三節竟然只拿22分，即使第四節轟34分也無法挽救，最終以56：60不敵台灣師大。

世新本屆菜鳥有「双生連線」陳將双、張俊生，在前12場比賽都能順利獲勝，只是陳將双在昨天對上國立體大之戰，於第一節就拿8分，想不到卻在最後1分多鐘撞上國體大謝承諳「坐飛機」，摔下後更是臉部著地並撞及下顎，矯正牙套刺穿上唇，退場後就立刻送醫治療。

由於已經確定晉級8強，陳將双今日自然就高掛免戰牌，想不到隊友表現卻荒腔走板，前三節怎麼投怎麼不進，竟然只拿下22分，當時還比林信寬的三節32分還少10分。世新末節雖然打出34：11攻勢，無奈還是未能翻轉戰局，連勝數字就停在12，全隊表現最佳是張俊生攻下生涯新高29分。

台師大此仗表現也沒有很理想，只是世新打得更差勁，台師大一哥林信寬全場21次出手命中11球，包括5顆三分球，攻下34分、9籃板及4抄截，得分追平生涯最高。

世新菜鳥張俊生轟29分，卻未能率隊翻轉戰局12連勝喊停。（UBA提供）

台師大打破世新不敗之身。（UBA提供）

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