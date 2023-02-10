UBA》剩宇宙政大不會輸 今天贏義守42分奪跨季29連勝

游艾喆繳全能數據，率政大笑收本屆13連勝、跨季29連勝。（UBA提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕世新大學今天在UBA公開男一級預賽不敵台師大後，唯一不敗球隊剩下尋求3連霸的政治大學，在下半場又是直接灌倒對手，最終以107：65擊敗義守大學，快意收下本屆13連勝、跨季29連勝。

世新今天在文化大學體育館，全隊前三節手感極凍，竟然只拿22分，即使第四節狂追猛趕也是白忙一場，最終以56：60不敵台灣師大，無緣13連勝。

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衛冕軍政大則在世新輸球後出賽，上半場打完僅領先義守14分，但下半場再提升防守強度，讓對手半場拿22分，最終衛冕軍以42分之差收下勝利。政大外籍生莫巴耶16分、15籃板、4助攻，主控游艾喆10分、8助攻、7籃板，射手王凱裕砍進6顆三分球，進帳全隊最高22分，林彥廷13分、5助攻。

政大本屆有多恐怖，平均每場贏對手44.2分，最大差距贏球是上一階段預賽對上高雄師大，毫不留情面高師大81分。政大預賽最後兩場將對上萬能科大及世新，其中週日對上世新也被外界視為「冠軍前哨戰」。

王凱裕飆進6顆三分球，助政大轟垮義守。（UBA提供）

游艾喆繳全能數據，率政大笑收本屆13連勝、跨季29連勝。（UBA提供）

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