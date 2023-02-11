MiLB》林昱珉「罕見球種」吸球探目光！ 入選響尾蛇20大新秀

響尾蛇台灣小將林昱珉。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）昨日釋出響尾蛇農場前20大新秀，台灣左投林昱珉被評選入列，且他獨特的變化球更讓勞爾直言，那就是支持他的理由。

林昱珉在2021年12月被響尾蛇以52萬5000美元簽下，「林是個矮小但有著兩顆具決勝球潛力的變化球：曲球與螺旋球。」、「如果這樣還不讓你想支持他，我不知道還有什麼好跟你說的。」勞爾表示，大聯盟需要更多螺旋球與蝴蝶球還有其他詭異的球種。

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文章提及，林昱珉的速球大概僅在89到90英哩，但訓練基地與低階1A的球員根本無法處理他的變化球。勞爾表示，19歲的林昱珉可能需要持續升級，直到他遇上能夠對付他曲球與螺旋球的打者，屆時他的速球得發揮出更多作用，因此勞爾希望林昱珉的球速可以繼續提升。

上個賽季林昱珉累計14場先發，主投56.1局送出高達91次三振與22次四壞保送，防禦率2.72，被打擊率0.202，每局被上壘率1.10，K/9值高達14.54。

除了林昱珉外，響尾蛇台美混血的大物卡洛爾（Corbin Carroll）不僅被勞爾評價為響尾蛇農場頭號新秀，勞爾更將他評為百大新秀第一名，他表示響尾蛇現在正組建一支天賦驚人的年輕球隊，而凱洛爾將會有很長一段時間都是這群人的核心。

Yu-Min Lin was on point all night long.



The No. 16 @Dbacks prospect took a no-hitter into the 6th and struck out a career-high 10 for the @VisaliaRawhide. pic.twitter.com/XHhnGYDliP — Minor League Baseball （@MiLB） September 9, 2022

響尾蛇頭號新秀卡洛爾。（資料照，法新社）

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