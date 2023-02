MiLB》林昱珉「罕見球種」吸球探目光！ 入選響尾蛇20大新秀

響尾蛇台灣小將林昱珉。(資料照,記者塗建榮攝)

〔體育中心/綜合報導〕《The Athletic》農場專家勞爾(Keith Law)昨日釋出響尾蛇農場前20大新秀,台灣左投林昱珉被評選入列,且他獨特的變化球更讓勞爾直言,那就是支持他的理由。

林昱珉在2021年12月被響尾蛇以52萬5000美元簽下,「林是個矮小但有著兩顆具決勝球潛力的變化球:曲球與螺旋球。」、「如果這樣還不讓你想支持他,我不知道還有什麼好跟你說的。」勞爾表示,大聯盟需要更多螺旋球與蝴蝶球還有其他詭異的球種。

文章提及,林昱珉的速球大概僅在89到90英哩,但訓練基地與低階1A的球員根本無法處理他的變化球。勞爾表示,19歲的林昱珉可能需要持續升級,直到他遇上能夠對付他曲球與螺旋球的打者,屆時他的速球得發揮出更多作用,因此勞爾希望林昱珉的球速可以繼續提升。

上個賽季林昱珉累計14場先發,主投56.1局送出高達91次三振與22次四壞保送,防禦率2.72,被打擊率0.202,每局被上壘率1.10,K/9值高達14.54。

除了林昱珉外,響尾蛇台美混血的大物卡洛爾(Corbin Carroll)不僅被勞爾評價為響尾蛇農場頭號新秀,勞爾更將他評為百大新秀第一名,他表示響尾蛇現在正組建一支天賦驚人的年輕球隊,而凱洛爾將會有很長一段時間都是這群人的核心。

Yu-Min Lin was on point all night long.



The No. 16 @Dbacks prospect took a no-hitter into the 6th and struck out a career-high 10 for the @VisaliaRawhide. pic.twitter.com/XHhnGYDliP