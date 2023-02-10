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跆拳道》平鎮國中雙料團體冠軍 新泰國中張程竣二連霸

2023/02/10 22:19

國男51公斤級金牌張程竣（右）更敢於出腳。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台中台體大體育館舉行的111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，國中男、女對打賽程落幕，桃園市平鎮國中連戰皆捷，勇奪男、女團體雙料冠軍；至於新北市新泰國中的亞少國手張程竣，也強勢5連勝完成國男51公斤二連霸。

　平鎮國中靠著李宇寰於國男68公斤再添1金，總計國男、國女各得雙金，包辦本屆雙料團體冠軍，教練楊建治說：「有許多隊都出國集訓，但我們改變策略留在國內移地訓練。全中錦參加的人多、強度也高，每位選手平均可以打5場以上比賽，特別在全中運前，是很好磨鍊機會。」平鎮國中去年花蓮全中運跆拳道沒有金牌，到去年10月全中錦已摘2金，如今更衝到4金，楊建治透露，去年8月跆拳道改變新制，技術調整、體能相對提升，還有旋踢和踢上端的技術都更重要，「目前全隊調整的很不錯，期待4月全中運搶下金牌！」

　個人部份，去年拿到亞洲少年跆拳道賽銅牌的張程竣，臨場表現出色，再度發揮強攻能力，連續5場都直落二出線，順利完成衛冕，張程竣對自己表現也覺得滿意，「有聽教練指示多做些後旋踢，心態也比較放開。」去年全中運屈居銀牌的他，也不客氣的預告：「今年全中運目標就是金牌！」

桃園市立平鎮國中包辦國男國女雙料總冠軍。（大會提供）

北市新泰國中張程竣（右）奪下國男51公斤級金牌。（大會提供）

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