亞洲室內田徑賽》李允辰三級跳遠奮力一跳 打破34年全國紀錄

李允辰（左）三級跳遠奮力跳破34年全國紀錄，右為教練蔡易達。（田徑協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣三級跳遠好手李允辰今天在哈薩克亞洲室內田徑錦標賽男子三級跳遠決賽，第一跳就跳出16公尺28，將高懸34年的全國紀錄送入歷史。

本屆賽事在哈薩克首都阿斯塔納舉辦，當地氣溫極低，日前甚至出現攝氏零下23度，令不少選手比賽還沒開始前就留下深刻印象。台灣隊除了李允辰，還有2位男子跳遠好手文華佑、林昱堂及60公尺跨欄陳奎儒。

請繼續往下閱讀...

李允辰在去年全大運以16公尺36摘金，且成績更成為台灣史上第二傑，僅次於乃慧芳保持的16公尺65的全國紀錄，同時李允辰今年也將代表台灣參加成都世大運、杭州亞運。

李允辰在2023年首場賽事就瞄準亞洲室內賽，為本季最重要的成都世大運、杭州亞運備戰，他在決賽第一跳就跳出16公尺28，打破乃慧芳保持的15公尺69全國紀錄。值得一提的是，乃慧芳是在1989年2月11日於日本大阪舉行的亞洲室內邀請賽締造紀錄，如今34年後才讓李允辰突破紀錄。

男子跳遠資格賽方面，林昱堂以7公尺80以第2名之姿晉級決賽，文華佑則是以7公尺66拿到決賽門票，兩位好手將在本屆賽事爭取獎牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法