經典賽》宣傳照沒有台灣遭炎上 大聯盟官方新照片放上林子偉

大聯盟官方推特新的宣傳照,A組放上林子偉代表台灣。(大聯盟推特)





〔體育中心/綜合報導〕2023經典賽官方昨公布各隊30人名單並釋出各組宣傳照,A組封面代表人物竟獨漏預賽協辦國之一的台灣,引發軒然大波,遭台灣球迷和中職的嚴正抗議。官方之後做出修正,新的宣傳照放上林子偉。

經典賽官方昨日在社群媒體推特放上A組的宣傳照,封面代表人物有教士游擊球星柏格茲(Xander Bogaerts)、巴拿馬的天使投手巴雷亞(Jaime Barria)、古巴的白襪外野手羅伯特(Luis Robert)、義大利的天使內野手佛列契(David Fletcher),唯獨沒有台灣隊選手。只有西語版推特的宣傳照上,才能看到穿台灣隊球衣的宋家豪。

負責組訓的中華職棒聯盟、承辦賽事的悍創運動行銷相繼提出嚴正抗議,要求官方立即做出修正。而經典賽官方隨後撤下A組宣傳照,大聯盟和經典賽官方稍早PO出新的各組宣傳照,台灣隊封面代表人物是前大聯盟球員林子偉,而不是上季還在大聯盟打拚的張育成。

You’ve seen the rosters. What players are you excited to see rep their team’s colors? pic.twitter.com/8UUcr05JjE