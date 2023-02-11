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經典賽》宣傳照沒有台灣遭炎上 大聯盟官方新照片放上林子偉

2023/02/11 07:34

大聯盟官方推特新的宣傳照，A組放上林子偉代表台灣。（大聯盟推特）

〔體育中心／綜合報導〕2023經典賽官方昨公布各隊30人名單並釋出各組宣傳照，A組封面代表人物竟獨漏預賽協辦國之一的台灣，引發軒然大波，遭台灣球迷和中職的嚴正抗議。官方之後做出修正，新的宣傳照放上林子偉。

經典賽官方昨日在社群媒體推特放上A組的宣傳照，封面代表人物有教士游擊球星柏格茲（Xander Bogaerts）、巴拿馬的天使投手巴雷亞（Jaime Barria）、古巴的白襪外野手羅伯特（Luis Robert）、義大利的天使內野手佛列契（David Fletcher），唯獨沒有台灣隊選手。只有西語版推特的宣傳照上，才能看到穿台灣隊球衣的宋家豪。

負責組訓的中華職棒聯盟、承辦賽事的悍創運動行銷相繼提出嚴正抗議，要求官方立即做出修正。而經典賽官方隨後撤下A組宣傳照，大聯盟和經典賽官方稍早PO出新的各組宣傳照，台灣隊封面代表人物是前大聯盟球員林子偉，而不是上季還在大聯盟打拚的張育成。

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