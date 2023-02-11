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NBA》重回湖人憶起Kobe 羅素期待與紫金雙星並肩作戰

2023/02/11 09:34

布萊恩與D.羅素。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人日前透過三方交易，將魏斯布魯克（Russell Westbrook）送往爵士，從灰狼迎回2015年選秀榜眼D.羅素（D'Angelo Russell）。重回NBA生涯起點的D.羅素表示，他很感謝布萊恩（Kobe Bryant）帶給他的一切，讓他成長茁壯，期待與，詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）並肩作戰，希望自己的經驗和能力可以幫助球隊。

26歲的D.羅素在2015年以榜眼之姿加盟湖人，他曾被球隊寄予厚望，但卻因為偷拍隊友N.楊恩（Nick Young）偷腥的私密對話引發軒然大波，加上發展未達球隊預期，最後湖人遭捨棄交易至籃網。

D.羅素在籃網破繭而出，生涯單季得分首度破20分，更繳出場均7.0助攻的好表現，生涯首度入選明星賽，2019年透過先簽後換來到勇士，賽季途中就被交易至灰狼。D.羅素在灰狼待了4年，場均可以貢獻18.5分、6.5助攻，場均出手6.9顆三分球，投進2.5顆，三分球命中率為36％。

「當我回憶過往時光，全都是布萊恩，」D.羅素鳳還巢時在記者會上表示，他十分感激布萊恩，不管是待在湖人還是離開後，而如今他過世了，這讓自己更加想念他。

D.羅素期待與詹姆斯和A.戴維斯一起打球，他坦言自己早就不是8年前的那個小孩，已經是成年人了，「我入選過明星賽，也打過季後賽，我希望能帶著這些經驗來幫助球隊。」

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