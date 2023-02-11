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網球》中國20歲黑馬鄭欽文再繳生涯代表作 斬頭號種子晉最終4強

2023/02/11 09:08

鄭欽文昨日僅費時78分鐘，便以6：1、6：2戰勝賽會頭號種子卡薩金娜。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2022年WTA「年度最佳新人」鄭欽文，昨日於WTA500分級阿布達比公開賽八強面對賽會頭號種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）的比賽中，挾致勝球25：8的優勢主導戰局。這位來自中國的20歲年輕小將，最終僅費時78分鐘，便以6：1、6：2的比數輕取對手，安抵最後四強。

鄭欽文去年開季首度晉升全球百大，並於同年法網扮演黑馬、一路挺進16強，排名因此扶搖直上。目前名列世界第29位的她，今年季初並未延續上季強勢表現，在阿布達比公開賽前的3站巡迴賽都止步次輪，直到本週才首嘗連勝滋味。

繼前一輪賽事以直落二盤數戰勝前法網得主歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）後，鄭欽文昨日強碰當今排行第8的卡薩金娜再展強勢球風，整場比賽除靠著致勝球絕對優勢外，鄭欽文高達8成的一發得分率同為獲勝關鍵。

鄭欽文贏得此役後，不僅躋身四強窄門，同時也是個人生涯對戰世界前10高手的第3勝。賽後她也盛讚卡薩金娜是一名相當出色的防守球員，但也非常十分慶幸自己發揮得宜，進而收下比賽勝利。

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