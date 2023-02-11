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經典賽》海報修正增林子偉上架 台中市府肯定及時更正

2023/02/11 08:50

經典賽海報修正林子偉上架，中市府肯定即時更正。（圖：台中市政府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2023年世界棒球經典賽（WBC）3月將在台中開打，但賽事官方臉書粉專昨日釋出分組海報，A組海報唯獨不見台灣隊員身影，引發國人強烈不滿，包括中華職棒、台中市政府等單位紛向美國職棒大聯盟（MLB）官方表達最嚴正抗議並要求即刻修正，今（11）日凌晨MLB也趕緊修正，將中華隊林子偉放入新的海報中，海報重新上架；因賽事主要場次均在台中開打，台中市政府對WBC及時更正給予肯定。

台中市運動局長李昱叡指出，全球關注的「2023世界棒球經典賽（WBC）」將在台中洲際棒球場登場，MLB與WBC主辦單位非常重視該賽事；美國職棒大聯盟（MLB）副總裁兼WBC主席Jim Small去年11月3日到台中召開賽事宣布記者會，更在今年1月12日再次抵達台中參與籌備會議，顯示對經典賽的重視與支持。

不料，美國職棒大聯盟昨（10）日公佈2023世界棒球經典賽（WBC）各組球隊海報代表人物，A組海報竟無中華隊球員，引起國人強烈不滿，包括中華職棒、台中市政府均表達不滿及交涉。

李昱叡表示，第一時間得到訊息，便立即向主辦單位提出嚴正交涉，並爭取應有權益，當下已經獲得正面回應，經過一晚努力，WBC官方已經公布新海報同時呈現中華隊，李昱叡強調，此次經典賽盛會在台中市舉辦，邀請各地球迷齊聚台中營造「主場優勢」，支持中華隊，國人團結一致成為中華隊最強後盾，一起為台灣英雄加油。

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