奧運》巴黎奧運62種運動項目圖標公開 紋章風格網讚：優雅時尚

巴黎奧組委公布62項運動項目圖標。(取自奧運官網)

〔體育中心/綜合報導〕明年就是巴黎奧運了,巴黎奧委會於8日公布明年奧運、以及殘奧會62個運動項目圖標以及嶄新視覺標誌。

巴黎奧委會主席埃斯坦格特(Tony Estanguet)表示,代表明年7月26日登場的巴黎奧運進入倒數計時。視覺標示體現法式優雅的同時也採用大膽新美學,還加入了法國城市景觀─石板路,饒富象徵意義。配色則採用藍色、紅色、綠色和紫色,代表著法國的豐富多彩。

請繼續往下閱讀...

巴黎奧委會主席埃斯坦格特公布2024巴黎奧運視覺標示。(美聯社)

另外明年巴黎奧運將由48種運動項目,加上殘奧會,一共有62項運動項目圖標,其中包括羽球、桌球、射箭等8項運動為共享圖標。

運動圖標概念為1964年東京奧運首次引進,後來包括在2008年北京奧運,還出現篆書圖騰等,融合主辦城市歷史文化的設計越來越多元。

The @Paris2024 pictograms look incredible!



Which one is your favourite? pic.twitter.com/RmmCGJQQo4