晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

奧運》巴黎奧運62種運動項目圖標公開 紋章風格網讚：優雅時尚

2023/02/11 10:06

巴黎奧組委公布62項運動項目圖標。（取自奧運官網）

〔體育中心／綜合報導〕明年就是巴黎奧運了，巴黎奧委會於8日公布明年奧運、以及殘奧會62個運動項目圖標以及嶄新視覺標誌。

巴黎奧委會主席埃斯坦格特（Tony Estanguet）表示，代表明年7月26日登場的巴黎奧運進入倒數計時。視覺標示體現法式優雅的同時也採用大膽新美學，還加入了法國城市景觀─石板路，饒富象徵意義。配色則採用藍色、紅色、綠色和紫色，代表著法國的豐富多彩。

巴黎奧委會主席埃斯坦格特公布2024巴黎奧運視覺標示。（美聯社）

另外明年巴黎奧運將由48種運動項目，加上殘奧會，一共有62項運動項目圖標，其中包括羽球、桌球、射箭等8項運動為共享圖標。

運動圖標概念為1964年東京奧運首次引進，後來包括在2008年北京奧運，還出現篆書圖騰等，融合主辦城市歷史文化的設計越來越多元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。