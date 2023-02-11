奧運》巴黎奧運62種運動項目圖標公開 紋章風格網讚：優雅時尚

巴黎奧組委公布62項運動項目圖標。（取自奧運官網）
〔體育中心／綜合報導〕明年就是巴黎奧運了，巴黎奧委會於8日公布明年奧運、以及殘奧會62個運動項目圖標以及嶄新視覺標誌。
巴黎奧委會主席埃斯坦格特（Tony Estanguet）表示，代表明年7月26日登場的巴黎奧運進入倒數計時。視覺標示體現法式優雅的同時也採用大膽新美學，還加入了法國城市景觀─石板路，饒富象徵意義。配色則採用藍色、紅色、綠色和紫色，代表著法國的豐富多彩。
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巴黎奧委會主席埃斯坦格特公布2024巴黎奧運視覺標示。（美聯社）
另外明年巴黎奧運將由48種運動項目，加上殘奧會，一共有62項運動項目圖標，其中包括羽球、桌球、射箭等8項運動為共享圖標。
運動圖標概念為1964年東京奧運首次引進，後來包括在2008年北京奧運，還出現篆書圖騰等，融合主辦城市歷史文化的設計越來越多元。
The @Paris2024 pictograms look incredible!— The Olympic Games （@Olympics） February 8, 2023
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